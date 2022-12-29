В Башкортостане МРОТ увеличится до 18,7-19,7 тыс. рублей

С первого января 2023 года федеральный МРОТ составит 16 242 рубля, что на 6,3% выше текущего (15 279 рублей).

Субъекты РФ имеют право принимать свои соглашения о минимальной заработной плате, и согласно новому документу, в Башкортостане, кроме обычного уральского коэффициента в 15%, будет установлен дополнительный региональный повышающий коэффициент в 5,7%.

Таким образом, с первого января 2023 года для работников внебюджетной сферы Башкортостана устанавливается МРОТ в размере 19 743 рубля, а для бюджетной сферы – 18 678 рублей.

Рост по сравнению с действующей сейчас минимальной зарплатой для внебюджетников составит 12,3%, а для бюджетников – 6,3%.