В Уфе 312 обманутых дольщиков получат квартиры на Энтузиастов

Речь идет о 21-этажных домах по адресам: Энтузиастов, 10 и Энтузиастов, 12. Квартиры в них получат 312 обманутых дольщиков.

Эти дома достраивались с января 2022 года подрядчиком ООО «Альянс-Строй». Был выполнен большой объем работ: полностью заменены окна и витражные конструкции, которые не соответствовали нормативам; с нуля построен подземный паркинг на 159 мест; переустроены наружные сети канализации, водопровода и тепловых сетей. Кроме того, были усилены несущие конструкции зданий.

«Уходящий год стал лучшим по темпам жилищного строительства и решению проблем обманутых дольщиков. Республика Башкортостан вошла в число пяти регионов, где за три года в правах восстановлено наибольшее количество граждан: 7,9 тысячи человек», – отметил замминистра строительства и архитектуры Артем Ковшов.