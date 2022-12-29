18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Уфе 312 обманутых дольщиков получат квартиры на Энтузиастов

Поделиться:

В Уфе при поддержке фонда защиты прав дольщиков завершилось строительство двух жилых домов, считавшихся проблемными.

Динар Гаптрафиков

Речь идет о 21-этажных домах по адресам: Энтузиастов, 10 и Энтузиастов, 12. Квартиры в них получат 312 обманутых дольщиков.

Эти дома достраивались с января 2022 года подрядчиком ООО «Альянс-Строй». Был выполнен большой объем работ: полностью заменены окна и витражные конструкции, которые не соответствовали нормативам; с нуля построен подземный паркинг на 159 мест; переустроены наружные сети канализации, водопровода и тепловых сетей. Кроме того, были усилены несущие конструкции зданий.

«Уходящий год стал лучшим по темпам жилищного строительства и решению проблем обманутых дольщиков. Республика Башкортостан вошла в число пяти регионов, где за три года в правах восстановлено наибольшее количество граждан: 7,9 тысячи человек», – отметил замминистра строительства и архитектуры Артем Ковшов.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: