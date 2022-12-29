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В Башкортостане предпринимательница и ее муж получили по 3,5 года тюрьмы за мошенничество с жильем для сирот

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Белокатайский межрайонный суд вынес приговор в отношении предпринимательницы и ее супруга, которым местная администрация доверила строительство социального жилья.

По версии суда, в 2016-2017 годах женщина и ее муж почти за 19 млн рублей продали администрации Белокатайского района 20 квартир в семи домах, построенных принадлежащей им фирмой. Эти квартиры администрация передала детям-сиротам.

Согласно заключению экспертов, возведенные дома небезопасны и непригодны для проживания граждан. При их строительстве вместо фундамента использовались обычные деревянные пеньки, допущены нарушения требований к устройству сетей энергоснабжения и системы вентиляции.

Подсудимые вину не признали. Суд признал их виновными в совершении 20 эпизодов преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершенный группой лиц по предварительному сговору), а также части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Суд назначил каждому из супругов наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом по 300 тыс. рублей.

Кроме того, на их жилые дома и транспортные средства на сумму более 20 млн рублей наложен арест.

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