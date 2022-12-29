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Более 80 уфимских туристов не долетели до Таиланда и встретят Новый год в Казахстане

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В уфимских пабликах и Telegram-каналах появилось видео, в котором одна из уфимских туристок описывает ситуацию с перелетом в Таиланд.

По словам девушки, она, как и другие пассажиры самолета, пыталась вылететь из Уфы в Пхукет с пересадкой в Алматы.

Вылет из уфимского аэропорта задержали более чем на четыре часа, но пассажиров заверили, что по прилету их будет ждать рейс в Пхукет. Однако когда они прилетели в Алматы, выяснилось, что самолет уже улетел и ближайший рейс запланирован на второе января.

Таким образом, 83 уфимских туриста, надеявшихся встретить Новый год в Таиланде, судя по всему, встретят его в Казахстане.

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