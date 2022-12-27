Суд в Уфе вынес приговор руководительнице отделения банка, похитившей 48 млн рублей

В суде установлено, что подсудимая в период с декабря 2016 года по июль 2019 года при помощи подчиненной похитила из кассы почти 48 млн рублей.

Чтобы скрыть недостачу, она составляла расходные кассовые ордера о снятии наличности со счетов клиентов на требуемую сумму, после чего сообщница проводила их по кассе.

Также по ее распоряжению менеджеры оформили договоры страхования жизни 23 граждан и полисы на сумму более 1,3 млн рублей без фактической их оплаты, получив за это премии на сумму 50 тыс. рублей.

Кроме того, женщины при открытии и пополнении вкладов составляли договоры, но фактически деньги на лицевые счета не вносили, тратя их по своему усмотрению. Сумма ущерба составила почти девять млн рублей.

Руководительница отделения признана виновной в присвоении и растрате в особо крупном размере и мошенничестве. Подсудимая вину не признает, суд назначил ей наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и лишением права занимать должности в банковской сфере на три года.