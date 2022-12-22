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Мэр Уфы призвал жителей города «не выезжать без особой необходимости на дальние расстояния»

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Сегодня, 22 декабря, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях обратился к жителям города с призывом.

«Дорогие уфимцы и гости города! Завтра снова ожидаем мокрый снег, метель, гололед на дорогах. Коммунальная техника будет работать в усиленном режиме.

Кстати, для информации: с 18 по 20 декабря количество осадков составило 20,5 мм (41 см в виде снега), на период с 22 по 24 декабря ожидается 16,2 мм (32,4 см в виде снега). Превышение нормы осадков на декабрь – 43.9 %

Призываю всех быть внимательнее и осторожнее. Не выезжайте без особой необходимости на дальние расстояния! Берегите себя!» – написал Мавлиев.

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