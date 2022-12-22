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Общество

Парламент Башкортостана одобрил законопроект об аренде оружия

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Выдача охотничьего оружия напрокат это распространенная в мире практика. Как ожидается, новый закон поспособствует развитию охотничьих хозяйств.

На последнем в этом году заседании парламента законопроект одобрили в первом чтении.

Спикер Госсобрания республики Константин Толкачев сообщил о том, что таким образом законы приводятся в соответствие с последними изменениями в федеральном законодательстве.

В случае полного одобрения уже с середины июля 2023 года владельцы охотничьего оружия смогут сдавать его в аренду людям, имеющим охотничий билет и специальное разрешение.

Проверяющие инспекторы получат право затребовать у охотника соответствующие документы.

Теперь получить охотничий билет, обратившись в Росгвардию, смогут и те, у кого оружия в собственности нет.

Гражданам других стран придется получать отдельное разрешение на хранение оружия в Росгвардии.

Владелец оружия и патронов сможет передавать их исключительно охотникам, которые имеют охотничий билет и специальное разрешение. В связи с этим законопроектом вносятся изменения в порядок контроля: охотничьи инспекторы наделяются правом проверки соответствующих документов.

Получать оружие во временное пользование смогут в том числе те граждане, которые не имеют оружия в собственности, но имеют охотничий билет. Они получат новый вид разрешительного документа – разрешение на ношение и использование оружия без права его хранения, – прокомментировал Толкачев.

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