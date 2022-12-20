В Башкортостане изменятся выплаты по больничному

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ФСС, с первого января 2023 года максимальная сумма выплат по больничному увеличится.

Потолок выплат теперь составит 2 736,99 рублей за день и 84 846,69 рублей за месяц.

Методика расчета останется прежней – в зависимости от стажа работника и его дохода за два предыдущих года:

– стаж менее пяти лет – 60% от среднего заработка;

– стаж от пяти до восьми лет – 80% от среднего заработка;

– стаж более восьми лет – 100% от среднего заработка.

Также со следующего года больничные будут получать и жители, работающие по договору гражданско-правового характера.