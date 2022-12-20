В Башкортостане превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ, школы закрываются на карантин

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась на 28,8%. Эпидемиологический порог в Башкортостане превышен на 23,8%.

В основном болеют дети до 14 лет (39,6% от общего числа заболевших). Всего против гриппа в этом сезоне привито более двух млн человек, в том числе 530 тыс. детей, вакцина в республике закончилась.

Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин также сообщил о том, что из-за распространения ОРВИ и гриппа в 14 школах объявлен карантин в отдельных классах. По данным Роспотребнадзора, три школы и один детсад закрылись на карантин полностью.

По правилам школы сами принимают решение о введении ограничений: если по болезни отсутствует более 20% детей, очную учебу приостанавливают на семь дней, в дальнейшем карантин может быть продлен.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в этом году в Россию пришел самый опасный для здоровья вариант свиного гриппа – А (H1N1), вызвавший пандемию 2009-2010 годов. Известно, что он вызывает большое количество осложнений вплоть до летальных исходов.

По состоянию на 20 декабря в республике лабораторно подтверждено более 40 случаев заболевания штаммом H1N1.