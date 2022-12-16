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Радий Хабиров подписал указ об универсальном пособии для семей с детьми

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В октябре текущего года Госдума одобрила в первом чтении проект закона «Об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам». Законопроект упрощает структуру некоторых социальных выплат.

На портале правовой информации опубликован указ за подписью Радия Хабирова, согласно тексту которого, с первого января 2023 года в республике вводится единое ежемесячное пособие. Его могут получить:

– женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума;

– семьи с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.

Размер выплаты будет зависеть от того, насколько доход получателя ниже прожиточного минимума:

– для женщин – 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного человека;

– для семей – 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для ребенка.

Этот документ официально объединяет несколько действующих пособий: для беременных, по уходу за ребенком до полутора лет, в связи с рождением, до достижения детьми трех лет, на детей в возрасте от трех до восьми и от восьми до 17 лет.

Выплата универсального пособия будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, а также региональных бюджетов. Как ожидается, она охватит семьи, воспитывающие порядка 9,2 млн детей.

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