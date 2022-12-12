В Башкортостане записаться к врачу теперь можно и в выходные

12 декабря начальник Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская сообщила о том, что для того, чтобы разгрузить запись к врачам, теперь записываться можно и в выходные, не нужно дожидаться понедельника.

«В понедельник по-прежнему количество звонков в ситуационный центр – почти семь тысяч. Это много, разбирались с ситуацией.

Одна из мер, которая наверняка снизит количество обращений, – на прием к врачу теперь можно записаться и в субботу, и в воскресенье. Таким образом мы сможем разгрузить и систему здравоохранения, и самих себя», – сказала Прочаковская.

Колл-центр Минздрава республики (122, добавочный 2) работает в субботу с 8.00 до 16.00, в воскресенье – с 8.00 до 14.00. В будние дни график остается прежним – с 7.30 до 19.00. По этому номеру можно записаться на прием или на вакцинацию, а также вызвать врача на дом.