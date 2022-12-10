Рустам Набиев стал первым человеком, покорившим Килиманджаро только при помощи рук

«Что нужно человеку, чтобы дойти до поставленной цели?

Достаточно ли одного желания, вдохновения, силы воли или же нужно просто действовать?

Восьмого декабря в 4.30 утра я на своих руках дошел до самой высшей точки Африканского континента – Uhuru Peak горы Килиманджаро 5895 метров, преодолев в общей сложности 50 км.

Признаюсь, это была самая, не одна из, а самая сложная гора в моей жизни, но несмотря на это, я с гордостью водрузил флаг своей страны на вершине!

Я, Рустам Набиев, – человек, в очередной раз показавший всему миру, что летать можно и без крыльев, главное – правильно выбрать высоту!» – написал Набиев в соцсетях.

Ранее Набиев покорил обе вершины Эльбруса, а также горы Казбек и Манаслу.