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Рустам Набиев стал первым человеком, покорившим Килиманджаро только при помощи рук

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Очередной альпинистский рекорд в копилку уфимца Рустама Набиева: на этот раз ему покорилась высочайшая точка Африки.

vk.com/rustam.nabiev92

«Что нужно человеку, чтобы дойти до поставленной цели?
Достаточно ли одного желания, вдохновения, силы воли или же нужно просто действовать?

Восьмого декабря в 4.30 утра я на своих руках дошел до самой высшей точки Африканского континента – Uhuru Peak горы Килиманджаро 5895 метров, преодолев в общей сложности 50 км.

Признаюсь, это была самая, не одна из, а самая сложная гора в моей жизни, но несмотря на это, я с гордостью водрузил флаг своей страны на вершине!

Я, Рустам Набиев, – человек, в очередной раз показавший всему миру, что летать можно и без крыльев, главное – правильно выбрать высоту!» – написал Набиев в соцсетях.

Ранее Набиев покорил обе вершины Эльбруса, а также горы Казбек и Манаслу.

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