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В Уфе бывший инспектор ГИБДД предстанет перед судом за вымогательство взятки

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Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-инспектора ГИБДД.

Фото: прокуратура республики Башкортостан

Следствие считает, что обвиняемый, остановив для проверки документов автомобиль под управлением жительницы Уфы, пригрозил ей составлением административного протокола за отказ в прохождении медицинского освидетельствования.

При этом от прохождения освидетельствования женщина не отказывалась. Несмотря на это, инспектор потребовал передать ему 15 тыс. рублей, пообещав за это не привлекать ее к административной ответственности. Опасаясь последствий, женщина выплатила ему эту сумму.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, обвиняемый вину в совершенном преступлении признал частично. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы.

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