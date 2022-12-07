В Уфе бывший инспектор ГИБДД предстанет перед судом за вымогательство взятки

Следствие считает, что обвиняемый, остановив для проверки документов автомобиль под управлением жительницы Уфы, пригрозил ей составлением административного протокола за отказ в прохождении медицинского освидетельствования.

При этом от прохождения освидетельствования женщина не отказывалась. Несмотря на это, инспектор потребовал передать ему 15 тыс. рублей, пообещав за это не привлекать ее к административной ответственности. Опасаясь последствий, женщина выплатила ему эту сумму.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, обвиняемый вину в совершенном преступлении признал частично. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы.