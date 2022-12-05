Жители Башкортостана массово жалуются на невозможность записаться к врачу

В период с 28 ноября по четвертое декабря 2022 года по частоте обращений на первое место вышли вопросы, связанные с дорогами (692 обращения, -624 за неделю). В основном это жалобы на плохую уборку снега.

Черенков также отметил резкий рост обращений по теме здравоохранения (627, +135) в связи с невозможностью записаться к врачу. Это связано с тем, что многие врачи сейчас на больничном из-за расцвета сезона ОРВИ и персонала не хватает. Также есть жалобы на качество медобслуживания и нехватку лекарств.

Глава Минздрава Айрат Рахматуллин заявил, что с пятницы проходят встречи с населением, собирается актуальная информация, но эта проблема требует кадровых решений.

Радий Хабиров на это заметил, что если кто-то не справляется с обязанностями в этой области – надо его заменять.