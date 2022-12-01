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Общество

Депутатов Башкортостана могут освободить от ежегодной подачи деклараций

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В Госдуму внесен законопроект, согласно которому депутаты, работающие на непостоянной основе, будут подавать декларации после избрания, а также при заключении в течение года крупных сделок, превышающих общий доход депутатов и их супругов за три предыдущих года.

glavarb.ru

При этом если в течение года декларация не была подана, парламентарий обязан будет заявить об отсутствии подобных сделок.

Авторы инициативы объясняют это тем, что в регионах большинство парламентариев совмещает депутатскую деятельность с основной работой и собирать каждый год документы для подачи декларации им тяжело, поэтому бизнесмены зачастую предпочитают не идти в законодательные органы. Во многих муниципалитетах на постоянной основе работают только порядка 10% депутатов.

Сейчас такой порядок, освобождающий от ежегодного декларирования доходов, предусмотрен для депутатов сельских поселений.

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