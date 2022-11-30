В Башкортостане некоторым донорам крови выплатят по 5 тыс. рублей

Если меру утвердят, то единоразовую выплату в пять тысяч рублей получат жители, сдавшие кровь более 100 раз.

«В Башкортостане насчитывается более 160 человек, регулярно и безвозмездно пополняющих банк крови. По предварительным данным, расходы республиканского бюджета на единовременную выплату составят 815 тысяч рублей.

Донорство крови – очень важный и доступный многим вид благотворительности. Каждая процедура – это, вполне возможно, чья-то спасенная жизнь, а то и не одна. Донорство безопасно для здоровья. Более того, наукой доказано, что регулярная сдача крови стимулирует организм быстрее восстанавливаться и благоприятно отражается на общем состоянии здоровья человека», – отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев.