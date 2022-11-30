В Башкортостане планируют в 2 раза снизить число живущих за чертой бедности

По плану правительства, до 2030 года количество населения, живущего за чертой бедности, должно снизиться в два раза.

Для этого в 2020 году запустили региональную программу. Она включает в себя пять блоков.

1. Повышение уровня доходов граждан.

По данным Башстата, среднемесячная зарплата в январе-сентябре в регионе достигла 46 827 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15,6%, что выше среднероссийского темпа на 2,8%.

2. Стабилизация цен на товары и услуги.

В этом году проведено 255 ярмарок с участием местных производителей. Ведется строительство второй очереди распределительного центра сельскохозяйственной и плодоовощной продукции.

3. Развитие системы социальной помощи нуждающимся.

Сейчас в республике семьи с детьми могут подать одно заявление на пять мер соцподдержки.

4. Адресная социальная помощь на основании соцконтракта.

На ноябрь заключено 5 068 таких контрактов, общий объем выплат по ним составил 588,3 млн рублей.

5. Организация социальной адаптации малоимущих граждан.

За девять месяцев этого года проведено 26 обучающих мероприятий в части формирования навыков ответственного поведения при получении кредитов и займов для восьми тысяч человек.