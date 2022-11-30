В Башкортостане планируют в 2 раза снизить число живущих за чертой бедности

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров расписал план по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.
По плану правительства, до 2030 года количество населения, живущего за чертой бедности, должно снизиться в два раза.
Для этого в 2020 году запустили региональную программу. Она включает в себя пять блоков.
1. Повышение уровня доходов граждан.
По данным Башстата, среднемесячная зарплата в январе-сентябре в регионе достигла 46 827 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15,6%, что выше среднероссийского темпа на 2,8%.
2. Стабилизация цен на товары и услуги.
В этом году проведено 255 ярмарок с участием местных производителей. Ведется строительство второй очереди распределительного центра сельскохозяйственной и плодоовощной продукции.
3. Развитие системы социальной помощи нуждающимся.
Сейчас в республике семьи с детьми могут подать одно заявление на пять мер соцподдержки.
4. Адресная социальная помощь на основании соцконтракта.
На ноябрь заключено 5 068 таких контрактов, общий объем выплат по ним составил 588,3 млн рублей.
5. Организация социальной адаптации малоимущих граждан.
За девять месяцев этого года проведено 26 обучающих мероприятий в части формирования навыков ответственного поведения при получении кредитов и займов для восьми тысяч человек.
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