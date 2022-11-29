Какие законы вступают в силу в Башкортостане в декабре

Расширение функционала портала «Госуслуги», поддержка семей с приемными детьми и предпринимателей: основные изменения в законодательстве, запланированные на декабрь.
С 1 декабря
– Встать на налоговый учет можно будет на портале госуслуг, для этого понадобится электронная подпись.
– Расширят перечень услуг, которые можно будет получить через портал «Госуслуги». В их числе ряд пособий на детей, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций по НДФЛ и так далее.
– При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить на свое усмотрение либо полис ОМС либо документ, удостоверяющий личность.
Со 2 декабря
– Приемные дети получат преимущественное право на зачисление в школу или детсад, если там уже учатся другие дети из этой семьи. Раньше норма касалась только родных братьев и сестер
– Учреждения среднего образования смогут создавать учебно-производственные комплексы, на которых учащиеся будут иметь возможность не только практиковаться, но и работать.
С 26 декабря
– Если организации малого и среднего бизнеса допустили незначительные нарушения при получении помощи от государства, то в следующий раз смогут претендовать на господдержку через год, а не через три, как это было раньше.
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