Какие законы вступают в силу в Башкортостане в декабре

С 1 декабря

– Встать на налоговый учет можно будет на портале госуслуг, для этого понадобится электронная подпись.

– Расширят перечень услуг, которые можно будет получить через портал «Госуслуги». В их числе ряд пособий на детей, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций по НДФЛ и так далее.

– При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить на свое усмотрение либо полис ОМС либо документ, удостоверяющий личность.

Со 2 декабря

– Приемные дети получат преимущественное право на зачисление в школу или детсад, если там уже учатся другие дети из этой семьи. Раньше норма касалась только родных братьев и сестер

– Учреждения среднего образования смогут создавать учебно-производственные комплексы, на которых учащиеся будут иметь возможность не только практиковаться, но и работать.

С 26 декабря

– Если организации малого и среднего бизнеса допустили незначительные нарушения при получении помощи от государства, то в следующий раз смогут претендовать на господдержку через год, а не через три, как это было раньше.