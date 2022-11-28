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Общество

В Башкортостане проживает семья с 40 детьми

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Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях рассказал об одной из самых больших семей республики, проживающей в Краснокамском районе.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

«Гольсирин Дербенева и Аис Маликов стали мамой и папой для 40 детей. Когда образовалась эта семья, у каждого супруга было по трое детей от первых браков. Потом пятерых ребятишек они усыновили, а для еще 29 стали приемными родителями.

Мама Гольсирин Файзулловна – настоящая хранительница домашнего очага. Создает уют, окружает домочадцев теплом и заботой. А еще она – мастерица-затейница, учит девочек рукоделию, готовить, разводить цветы и выращивать овощи.

Глава семейства Аис Назифович построил для большой семьи просторный дом. Вместе с детьми они занимаются пчеловодством, столярным делом, ухаживают за скотиной и лошадьми», – написал Радий Хабиров.

По словам главы региона, эта семья многонациональная: в ней воспитываются русские, башкиры, татары, мари и чуваши.

В 2021 году семья Дербеневых-Маликовых победила в номинации «Многодетная семья» республиканского этапа конкурса «Семья года». В 2022 году Гольсирин и Аис удостоились медалей «Родительская доблесть».

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