В Башкортостане проживает семья с 40 детьми

«Гольсирин Дербенева и Аис Маликов стали мамой и папой для 40 детей. Когда образовалась эта семья, у каждого супруга было по трое детей от первых браков. Потом пятерых ребятишек они усыновили, а для еще 29 стали приемными родителями.

Мама Гольсирин Файзулловна – настоящая хранительница домашнего очага. Создает уют, окружает домочадцев теплом и заботой. А еще она – мастерица-затейница, учит девочек рукоделию, готовить, разводить цветы и выращивать овощи.



Глава семейства Аис Назифович построил для большой семьи просторный дом. Вместе с детьми они занимаются пчеловодством, столярным делом, ухаживают за скотиной и лошадьми», – написал Радий Хабиров.

По словам главы региона, эта семья многонациональная: в ней воспитываются русские, башкиры, татары, мари и чуваши.

В 2021 году семья Дербеневых-Маликовых победила в номинации «Многодетная семья» республиканского этапа конкурса «Семья года». В 2022 году Гольсирин и Аис удостоились медалей «Родительская доблесть».