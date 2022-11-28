В Башкортостане могут разрешить аренду оружия

Поправки рассмотрят в первом чтении на последнем заседании этого года.

В случае принятия уже с середины июля 2023 года владельцы охотничьего оружия смогут сдавать его в аренду людям, имеющим охотничий билет и специальное разрешение.

Проверяющие инспекторы получат право затребовать у охотника соответствующие документы.

Теперь получить охотничий билет, обратившись в Росгвардию, смогут и те, у кого оружия в собственности нет.

Гражданам других стран придется получать отдельное разрешение на хранение оружия в Росгвардии.

«Получать оружие во временное пользование смогут в том числе те граждане, которые не имеют оружия в собственности, но имеют охотничий билет. Они получат новый вид разрешительного документа – разрешение на ношение и использование оружия без права его хранения. Такое разрешение будет выдаваться Росгвардией и ее территориальными органами сроком на пять лет.

Иностранцам оружие смогут передавать только охотпользователи, получившие в Росгвардии специальное разрешение на передачу иностранному гражданину охотничьего оружия для ношения и использования в целях охоты. При этом гражданин должен предъявить выданный в его стране документ о праве владеть оружием либо с соответствующим прошением должно выступить диппредставительство. Такое разрешение будет действовать не более 90 дней», – прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев.