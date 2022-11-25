В Башкортостане почти 60% всех рождений приходится на женщин 25-34 лет

Республиканское отделение Федеральной службы статистики подготовило отчет ко Дню матери, в нем приводится статистика за 2021 год.

В том году в республике впервые стали мамами 13,1 тыс. женщин, 14,1 тыс. женщин родили второго ребенка, 8,6 тыс. женщин решились на многодетное материнство и стали мамами для третьего, 2,4 тыс. – для четвертого ребенка. 1,3 тыс. женщин родили пятого, шестого или более ребенка.

Всего в 2021 году появилось на свет 39,4 тыс. малышей (мальчиков родилось на тысячу больше, чем девочек), среди них 465 пар двойняшек, а пять мам родили тройняшек

Тенденция последнего времени – рождение в более зрелом возрасте. Если в 90-х средний возраст женщин при рождении первенца в республике составлял 23,1 года, то в 2021 году – уже 26,1 лет.

«Взросление» материнства привело к тому, что первенство по вкладу в общее число рождений в последние годы твердо закрепилось за женщинами в возрасте 25-34 года – на них в отчетный период приходилось 59,8% всех рожденных детей.

Доля детей, рожденных женщинами 20-24 лет, за 30 лет снизилась с 37,4% до 16,2%.

Наблюдается рост доли женщин, родивших ребенка в возрасте 40+: в 1990 году на них приходился 1% рождений, в 2021 – 3,8%, причем для 11,8% таких мам это были первенцы.