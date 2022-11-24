Парламент Башкортостана принял закон об организации социального питания

Согласно тексту закона, социальное питание – это питание, предоставляемое отдельным категориям граждан в организациях Башкортостана, которые финансируются полностью или частично за счет средств бюджета республики, местных бюджетов муниципальных районов и городских округов.

По мнению спикера парламента Константина Толкачева, новый закон позволит утвердить единую систему требований ко всем организациям социального питания, повысить качество услуг в этой сфере и сделать рынок более конкурентным.

«Предприятия индустрии питания работают в соответствии с СанПиНами, цель этих документов – предотвращение возникновения и распространения инфекций среди населения. Но питание должно быть не только безопасным. Оно должно быть качественным и сбалансированным. Для этого нужны четкие нормативы и понятная методика расчета стоимости.

Причем этот показатель необходимо ежегодно пересматривать с учетом динамики цен на потребительском рынке. Сегодня, к сожалению, есть примеры, когда муниципальное образование не корректировало стоимость социального питания в течение семи лет! Отсутствие единого подхода ведет к тому, что качество питания в отдельных муниципальных организациях с каждым годом ухудшается, а разрыв между однотипными организациями по республике растет.

Разница в ценах существенная. Так, в детских садах Буздякского района стоимость питания составляет 85 рублей в день, а в Уфимском районе – 153 рубля. Такого разрыва быть не должно», – сказал Толкачев.