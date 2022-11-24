Уфимцы смогут принять участие в обсуждении городского бюджета

Публичные слушания по проекту городского бюджета состоятся восьмого декабря 2022 года в Городском Дворце культуры (проспект Октября, 137) в 16.00.

В Уфе такие мероприятия проводятся ежегодно. Жители могут принять участие в обсуждении и внести предложения по его формированию на ближайшие три года.

Эти коррективы будут носить рекомендательный характер, но рациональные предложения находят поддержку со стороны депутатов и в проект вносятся поправки, поэтому участие жителей важно для планирования бюджета.

О том, как подать заявку на участие в публичных слушаниях и предложить свои поправки, можно почитать, скачав информационное сообщение на сайте Горсовета. Там опубликован также проект бюджета и сборник «Бюджет для граждан», в котором описано, как формировались доходы и куда планируется направить деньги в ближайшие три года.