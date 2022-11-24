Уфимцы смогут принять участие в обсуждении городского бюджета

Горсовет Уфы запланировал публичные слушания по проекту бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Фотограф: Денис Кладов
Публичные слушания по проекту городского бюджета состоятся восьмого декабря 2022 года в Городском Дворце культуры (проспект Октября, 137) в 16.00.
В Уфе такие мероприятия проводятся ежегодно. Жители могут принять участие в обсуждении и внести предложения по его формированию на ближайшие три года.
Эти коррективы будут носить рекомендательный характер, но рациональные предложения находят поддержку со стороны депутатов и в проект вносятся поправки, поэтому участие жителей важно для планирования бюджета.
О том, как подать заявку на участие в публичных слушаниях и предложить свои поправки, можно почитать, скачав информационное сообщение на сайте Горсовета. Там опубликован также проект бюджета и сборник «Бюджет для граждан», в котором описано, как формировались доходы и куда планируется направить деньги в ближайшие три года.
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