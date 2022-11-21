Жители Башкортостана чаще всего жалуются на дороги, ЖКХ и благоустройство

В период с 14 по 20 ноября 2022 года по частоте обращений на первое место вышли вопросы, связанные со строительством и ремонтом дорог (983 обращения, +203 за неделю).

Здесь в основном люди интересуются вопросами ремонта муниципальных дорог, жалуются на выбоины и отсутствие тротуаров.

На втором месте – вопросы в сфере ЖКХ (605 обращений, +82) и замыкает тройку самых популярных запросов тема благоустройства (562, +0).

Всего за неделю поступило 4825 обращений от жителей (+234 за неделю), 5238 запросов (включая старые) отработаны, подавляющее большинство из них (2710) приходится на Уфу.