Радий Хабиров вышел с больничного после воспаления легких

Сегодня, 21 ноября, оперативное совещание в правительстве Башкортостана проводит глава республики Радий Хабиров.
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На прошлой неделе, 14 ноября, Хабирова на оперативке не было, вместо него совещание провел премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.
Тогда Назаров сообщил о том, что руководитель региона простудился во время рабочих поездок и пытался перенести болезнь «на ногах», но в итоге получил обострение.
Врачи диагностировали 58-летнему Хабиров воспаление легких, после чего он ушел на больничный. По словам Назарова, уйти на отдых его пришлось уговаривать.
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