Радий Хабиров вышел с больничного после воспаления легких

На прошлой неделе, 14 ноября, Хабирова на оперативке не было, вместо него совещание провел премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Тогда Назаров сообщил о том, что руководитель региона простудился во время рабочих поездок и пытался перенести болезнь «на ногах», но в итоге получил обострение.

Врачи диагностировали 58-летнему Хабиров воспаление легких, после чего он ушел на больничный. По словам Назарова, уйти на отдых его пришлось уговаривать.