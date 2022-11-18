В Башкортостане создали оперативный штаб после пожара в Стерлитамакском районе

По текущей информации, в пожаре погибли пятеро детей и двое взрослых. Еще двоих детей глава семейства успел вытащить из огня, но вернулся в дом за остальными и уже не смог выбраться.

«Мы создали оперативный штаб, который на месте занимается расследованием причин трагедии. Его возглавил вице-премьер нашего правительства Ирек Сагитов. Организацию похорон и все сопутствующие расходы возьмем на себя. Позаботимся о детях, которые остались у погибших. Соответствующее поручение Минздраву дано. Также я поручил оценить ущерб, который пожар причинил жильцам соседней квартиры, и оказать им помощь», – сообщил Радий Хабиров в соцсетях.

Спасти удалось пятилетних мальчиков-близнецов, погибли дети в возрасте 6-21 года и взрослые 45 и 46 лет. В сельсовете семью назвали благополучной, часть детей была приемной, некоторые – с ограниченными возможностями здоровья.

Причина пожара устанавливается, работают дознаватели МЧС России, следственно-оперативная группа и эксперт испытательной пожарной лаборатории.