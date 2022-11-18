Суд отменил домашний арест замглавы Минтранса Башкортостана Виктора Жулькова

Как сообщает пресс-служба судов республики, вместо домашнего ареста Жулькову, обвиняемому в превышении должностных полномочий, совершенному группой лиц по предварительному сговору, запретили «определенные действия», какие именно – не уточняется.

Под домашним арестом чиновник должен был сидеть до девятого января 2023 года, пока идет расследование.

Следствие считает, что в сентябре 2021 года неустановленные лица из числа руководства министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, действуя по предварительному сговору с Жульковым, без проведения конкурса отдали организации тендер на проведение ремонта улицы Горького в Сибае.

Далее эти должностные лица выделили деньги из бюджета и легализовали их через фиктивно проведенный в декабре 2021 года аукцион.