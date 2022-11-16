«БашРТС» проведет перерасчет начислений платы за отопление для некоторых уфимцев

Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на специалиста МинЖКХ Кристину Дикову, перерасчет коснется только тех жителей, которым счета за отопление выставили по нормативам, а не по показаниям счетчиков.

«Перерасчет положен жителям тех домов, у которых общедомовые счетчики тепла либо вышли из строя, либо у них закончился срок поверки. Иными словами, управляющая компания летом проводит поверку или замену прибора учета тепла.

Чтобы проверить работоспособность новых счетчиков, нужна горячая вода. То есть нужно было дождаться начала отопительного сезона, для того чтобы тепловая инспекция БашРТС пришла с проверкой и убедилась, что приборы учета работают. На период прохождения этой поверки, как раз в октябре, уфимцам были начислены суммы по нормативу», – цитирует издание Дикову.