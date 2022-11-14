В Башкортостане автомобили «Золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова выставили на торги

Имущество бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкортостана Ильдуса Шайбакова было обращено в доход государства в августе 2022 года.
mvd.ru
На сайте территориального управления Росимущества по республике Башкортостан опубликовано объявление о продаже принадлежавших Шайбакову автомобилей со скидкой 30%.
Это Toyota Land Cruiser 150 (Prado) 2014 года выпуска (стоимостью 2 222 500 рублей) и Skoda Kodiaq Style 1.4 TSI 2018 года выпуска (стоимостью 1 615 600 рублей).
Аукцион пройдет в электронной форме на электронной площадке ООО «РТС-тендер». Заявки принимаются до 1.59 третьего декабря.
Весной 2021 года во время стандартной антикоррупционной проверки у Шайбакова обнаружили неподтвержденное имущество на 44 млн рублей.
По версии следствия, Шайбаков организовал преступную группировку, которая помогала получать водительские удостоверения за взятки в размере от 14 до 40 тысяч рублей.
Сам обвиняемый сразу подался в бега и был объявлен в розыск. В сентябре прошлого года перед судом предстали супруга, теща и другие его родственники, они не смогли подтвердить законность источников доходов.
Суд конфисковал у бывшего полицейского наличные, жилые и нежилые помещения, автомобили. 15 августа полиция задержала Шайбакова.
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