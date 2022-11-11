В Уфе замглавы Минтранса Башкортостана Виктора Жулькова отправили под домашний арест

Вчера, 10 ноября, стало известно, что 58-летний Виктор Жульков был задержан на 48 часов для проведения следственных действий.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкортостана, Ленинский районный суд Уфы постановил избрать в отношении Жулькова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца – то есть до девятого января 2023 года.

Следствие считает, что в сентябре 2021 года неустановленные лица из числа руководства министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, действуя по предварительному сговору с Жульковым, без проведения конкурса отдали организации тендер на проведение ремонта улицы Горького в Сибае.

Далее эти должностные лица выделили деньги из бюджета и легализовали их через фиктивно проведенный в декабре 2021 года аукцион.