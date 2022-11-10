Башкортостан получит 1,5 млрд рублей из федерального бюджета для сохранения рабочих мест

По словам Андрея Назарова, в 2022 году Минтруд России выделил Башкортостану 1,8 млрд рублей для снижения напряжённости на рынке труда.

«Благодаря обучению новым компетенциям работников промпредприятий и созданию временных рабочих мест мы смогли сократить численность сотрудников, находящихся под риском увольнения; за август-сентябрь их количество снизилось почти на шесть тысяч человек – с 19,5 до 14 тысяч человек.

Всего в этом году на реализацию допмероприятий, направленных на поддержку рынка труда, из бюджета Республики выделено 18,4 млн рублей», – написал премьер-министр.

Как ожидается, в 2023 году Минтруд выделит республике на эти цели еще около 1,5 млрд рублей. Ежегодно получать поддержку в сохранении рабочих мест будут свыше 1,5 тысяч работодателей.