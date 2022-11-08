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В Уфе мужчина пойдет под суд за дачу взятки сотруднику ГИБДД

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Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Илишевского района.

Следствие считает, что в период с сентября 2019 по октябрь 2020 года обвиняемый, лишенный прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде, обратился к своему знакомому с просьбой помочь в возвращении прав.

Посредник получил от него 100 тыс. рублей, из них 30 тыс. рублей перевел инспектору по безопасности дорожного движения за внесение в базу данных ложных сведений о дате начала и окончания срока наказания.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, обвиняемый полностью признал вину. Мужчине грозит наказание по части третьей статьи 291 УК РФ (дача взятки) – лишение свободы на срок до восьми лет и/или штраф.

Сотрудник ГИБДД и посредник также понесут ответственность, они проходят по отдельным делам.

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