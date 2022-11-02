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Общество

В Башкортостане проект бюджета республики вынесут на общественное обсуждение

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Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев сообщил о том, что на заседании президиума было принято решение заслушать предложения жителей по проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

vk.com/kbtolkachev

«Мы открыты для конструктивных предложений и приглашаем к работе над главным финансовым документом всех неравнодушных граждан.

Свои мнения, вопросы, аргументированные предложения и замечания жители республики могут направлять в адрес Государственного собрания. Рабочая группа проанализирует все поступившие предложения и подготовит итоговое заключение. Оно будет размещено на сайте Государственного собрания», – написал Константин Толкачев.

В общественном обсуждении могут принять участие граждане РФ, зарегистрированные на территории республики Башкортостан, СМИ, политические партии и другие общественные объединения.

Текст проекта закона размещен на портале правовой информации, на сайтах Госсобрания и Минфина в разделе «Открытый бюджет».

Предложения по доработке законопроекта принимаются по адресу: 450008, Уфа, Заки Валиди, 46, либо по электронной почте kbudget@bashkortostan.ru.

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