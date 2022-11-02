В Башкортостане проект бюджета республики вынесут на общественное обсуждение

«Мы открыты для конструктивных предложений и приглашаем к работе над главным финансовым документом всех неравнодушных граждан.

Свои мнения, вопросы, аргументированные предложения и замечания жители республики могут направлять в адрес Государственного собрания. Рабочая группа проанализирует все поступившие предложения и подготовит итоговое заключение. Оно будет размещено на сайте Государственного собрания», – написал Константин Толкачев.

В общественном обсуждении могут принять участие граждане РФ, зарегистрированные на территории республики Башкортостан, СМИ, политические партии и другие общественные объединения.

Текст проекта закона размещен на портале правовой информации, на сайтах Госсобрания и Минфина в разделе «Открытый бюджет».

Предложения по доработке законопроекта принимаются по адресу: 450008, Уфа, Заки Валиди, 46, либо по электронной почте kbudget@bashkortostan.ru.