Айдар Базгудинов назначен управляющим делами мэрии Уфы

Управляющим делами администрации города назначен Айдар Базгудинов, ранее возглавлявший администрацию Демского района.

«Сумел завоевать доверие жителей, показал достойную работу. Поздравляю и желаю не останавливаться на достигнутом! Успехов и энергии!» – написал Мавлиев в соцсетях.

Известно, что до назначения в октябре 2019 года главой администрации Демского района Айдар Базгудинов возглавлял управление ЖКХ и строительства Уфы.