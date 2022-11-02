18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Айдар Базгудинов назначен управляющим делами мэрии Уфы

Поделиться:

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о небольших перестановках в кадровом составе мэрии.

vk.com/ratmir.mavliev

Управляющим делами администрации города назначен Айдар Базгудинов, ранее возглавлявший администрацию Демского района.

«Сумел завоевать доверие жителей, показал достойную работу. Поздравляю и желаю не останавливаться на достигнутом! Успехов и энергии!» – написал Мавлиев в соцсетях.

Известно, что до назначения в октябре 2019 года главой администрации Демского района Айдар Базгудинов возглавлял управление ЖКХ и строительства Уфы.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: