Айдар Базгудинов назначен управляющим делами мэрии Уфы

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о небольших перестановках в кадровом составе мэрии.
vk.com/ratmir.mavliev
Управляющим делами администрации города назначен Айдар Базгудинов, ранее возглавлявший администрацию Демского района.
«Сумел завоевать доверие жителей, показал достойную работу. Поздравляю и желаю не останавливаться на достигнутом! Успехов и энергии!» – написал Мавлиев в соцсетях.
Известно, что до назначения в октябре 2019 года главой администрации Демского района Айдар Базгудинов возглавлял управление ЖКХ и строительства Уфы.
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