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В Башкортостане лицевой счет «Молочной кухни» теперь можно привязать к карте «Алга»

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Жители просили расширить функционал карты «Алга», привязав к ней индивидуальный номер пользователя «Молочной кухни», и теперь есть такая возможность.

vk.com/radiyhabirov

Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров: теперь получать молочную продукцию можно как по карте «Алга», так и по прежней карте с индивидуальным QR-кодом.

Привязка к «Алге» бесплатная, для того, чтобы внести данные карты в личный кабинет, необходимо сообщить продавцу на раздаточном пункте ее номер, указанный на обороте.

Узнать, как начать получать молочную продукцию и смеси, можно на официальном сайте «Молочной кухни». Там перечислены документы, которые необходимо собрать и принести в ближайший МФЦ или пункт МК.

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