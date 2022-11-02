В Башкортостане лицевой счет «Молочной кухни» теперь можно привязать к карте «Алга»

Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров: теперь получать молочную продукцию можно как по карте «Алга», так и по прежней карте с индивидуальным QR-кодом.

Привязка к «Алге» бесплатная, для того, чтобы внести данные карты в личный кабинет, необходимо сообщить продавцу на раздаточном пункте ее номер, указанный на обороте.

Узнать, как начать получать молочную продукцию и смеси, можно на официальном сайте «Молочной кухни». Там перечислены документы, которые необходимо собрать и принести в ближайший МФЦ или пункт МК.