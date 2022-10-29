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Радий Хабиров и Ратмир Мавлиев почтили память бывшего мэра Уфы Ульфата Мустафина

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Ровно два года назад, 29 октября 2020 года глава администрации Уфы Ульфат Мустафин скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

vk.com/radiyhabirov

«...жизнь идет по своим неумолимым законам. И мы теряем близких. Но с нами остаются память о них, их дела, их тепло. Твердо уверен, даже уходя от нас, наши родные и близкие с нами, они дарят нам силы и мудрость. Берегите себя!» – написал Радий Хабиров, опубликовав фото Ульфата Мустафина.

vk.com/ratmir.mavliev

«Сегодня два года как не стало Ульфата Мансуровича Мустафина. Для меня он навсегда безусловный авторитет, крепкий хозяйственник и организатор. Помним!» – написал Ратмир Мавлиев.

18 октября 2020 года 61-летний Ульфат Мустафин был доставлен в Москву с пневмонией, врачи подтвердили наличие коронавирусной инфекции. 10 дней спустя Радий Хабиров сообщил о том, что болезнь протекает тяжело, высокий процент поражения легких. 29 октября Мустафина не стало.

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