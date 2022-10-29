Радий Хабиров и Ратмир Мавлиев почтили память бывшего мэра Уфы Ульфата Мустафина

«Сегодня два года как не стало Ульфата Мансуровича Мустафина. Для меня он навсегда безусловный авторитет, крепкий хозяйственник и организатор. Помним!» – написал Ратмир Мавлиев.

18 октября 2020 года 61-летний Ульфат Мустафин был доставлен в Москву с пневмонией, врачи подтвердили наличие коронавирусной инфекции. 10 дней спустя Радий Хабиров сообщил о том, что болезнь протекает тяжело, высокий процент поражения легких. 29 октября Мустафина не стало.