Жителей Башкортостана ждут длинные выходные и сокращенная рабочая неделя

Четвертого ноября жители республики будут праздновать День народного единства.

Этот день будет праздничным выходным, в этом году он приходится на пятницу, так что на следующей неделе жителей ждут длинные выходные 4-6 ноября включительно.

В четверг, третьего ноября, рабочий день будет сокращен на один час. Это государственный праздник, поэтому выходные будут во всех организациях.