В Башкортостане количество самозанятых с начала года увеличилось на 44,1%

По данным ФНС, с начала года количество предпринимателей с таким статусом в республике увеличилось на 32 тыс. человек, всего их 104,6 тысячи человек – это на 44,1% больше, чем в конце 2021 года. Суммарный доход плательщиков составил 19 млрд рублей, сумма начисленного налога в бюджет – 710 млн рублей.

Режим самозанятости – это хорошо зарекомендовавший себя механизм заработка. Он дает гражданам возможность пользоваться мерами господдержки наравне с малым и средним бизнесом. В этом году на развитие предпринимательства мы направили почти 960 млн рублей.

С сентября этого года у самозанятых также появилась возможность продавать произведенную продукцию во временных павильонах на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с ИП.

Для тех, кто ведет подсобное хозяйство, стали доступны льготные кредиты под 1-5% годовых. Распространяется это и на краткосрочные, и на инвестиционные займы сроком до 12 лет. Это позволит аграриям нарастить объемы своей продукции.

Количество самозанятых в Башкортостане планомерно растет, что, конечно, положительно сказывается на рынке труда и экономике региона. Будем продолжать их поддерживать», – написал Андрей Назаров.