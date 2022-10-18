В Башкортостане может появиться универсальное пособие для семей с детьми

Госдума одобрила в первом чтении проект закона «Об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам».
Если законопроект утвердят, то уже с первого января 2023 года в стране начнут выплачивать единое универсальное пособие.
Получателями станут:
– женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума;
– семьи с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.
Величина пособия будет зависеть от дефицита дохода:
– для женщин – 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного человека;
– для семей – 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для ребенка.
Таким образом объединят несколько действующих пособий: для беременных, по уходу за ребенком до полутора лет, в связи с рождением, до достижения детьми трех лет, на детей в возрасте от трех до восьми и от восьми до 17 лет.
Выплата универсального пособия будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, а также региональных бюджетов. Как ожидается, она охватит семьи, воспитывающие порядка 9,2 млн детей.
Комментарии (0)