В Башкортостане может появиться универсальное пособие для семей с детьми

Если законопроект утвердят, то уже с первого января 2023 года в стране начнут выплачивать единое универсальное пособие.

Получателями станут:

– женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума;

– семьи с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.

Величина пособия будет зависеть от дефицита дохода:

– для женщин – 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного человека;

– для семей – 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для ребенка.

Таким образом объединят несколько действующих пособий: для беременных, по уходу за ребенком до полутора лет, в связи с рождением, до достижения детьми трех лет, на детей в возрасте от трех до восьми и от восьми до 17 лет.

Выплата универсального пособия будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, а также региональных бюджетов. Как ожидается, она охватит семьи, воспитывающие порядка 9,2 млн детей.