Радий Хабиров пожелал миру самой холодной зимы в истории

«Я по понятным причинам хочу, чтобы в мире эта зима была самой холодной за все время. Мы-то выдержим», – заявил Радий Хабиров.

Ранее глава республики уже высказывался в подобном ключе: 19 сентября, заслушав на совещании доклад о готовности к отопительному сезону, он сказал следующее:

«Входим в зиму, какая она будет – мы не знаем. Я только одно знаю точно: что наша зима будет лучше, чем в Европе. Вот это я точно могу сказать».