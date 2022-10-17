В Башкортостане заболеваемость Covid-19 за неделю снизилась на 37%

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 319 новых случаев заболевания коронавирусом.

За последнюю неделю, по словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, заболеваемость снизилась на 37%. Свободно 25% коечного фонда.

Для сравнения, в конце сентября регистрировали 850-895 новых случаев заболевания коронавирусом ежедневно. В начале октября суточный прирост превышал 700 человек.