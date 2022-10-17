В Башкортостане заболеваемость Covid-19 за неделю снизилась на 37%

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 17 октября 2022 года.
Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 319 новых случаев заболевания коронавирусом.
За последнюю неделю, по словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, заболеваемость снизилась на 37%. Свободно 25% коечного фонда.
Для сравнения, в конце сентября регистрировали 850-895 новых случаев заболевания коронавирусом ежедневно. В начале октября суточный прирост превышал 700 человек.
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