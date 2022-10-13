В Башкортостане бывшие сотрудницы Росгвардии похитили из бюджета 4,4 млн рублей

Следствие считает, что бывшая начальница финансово-экономического отдела вневедомственной охраны Росгвардии Салавата и другая женщина, работавшая там раньше главным бухгалтером, в сговоре перечислили на счета своих родственников 4,4 млн рублей из бюджета Росгвардии.

В период с 2017 по 2021 годы женщины составляли поддельные распоряжения о выплате зарплаты сотрудникам, присваивали деньги и тратили их по своему усмотрению.

Теперь 37- и 40-летней обвиняемым грозит ответственность по уголовным статьям о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.