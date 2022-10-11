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Только каждый третий работник считает Уфу наилучшим городом для развития карьеры

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Сервис SuperJob опросил 20 500 представителей экономически активного населения городов страны с численностью от 500 тыс. человек, чтобы узнать, где лучше всего развивать карьеру.

Все респонденты ответили на один вопрос: «Считаете ли вы свой город лучшим городом для вашей карьеры?»

Оценки возможностей построения карьеры в родном городе выше всего в Москве (66% ответили «да») и Санкт-Петербурге (56%), на третьем месте оказалась Казань (43%).

Уфа наряду с Ярославлем, Иркутском и Ростовом-на-Дону (по 32%) замыкает топ-10 лучших мегаполисов для карьеры.

При этом раньше настроения были оптимистичнее: в 2021 году «да» ответили 36% уфимцев, в 2020 – 40%, в 2018 – 49% и в 2014 – 47%.

Самым сложным городом с точки зрения карьерных перспектив оказался Омск: здесь лишь 10% ответили утвердительно, 71% не видит перспектив развития карьеры в своем городе и 19% воздержались.

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