В Башкортостане продолжает снижаться заболеваемость Covid-19

За последние сутки зарегистрировано 380 новых случаев заболевания коронавирусом – это значительно меньше, чем неделю назад (714 в понедельник, третьего октября).

254 человека лечатся в стационарах, из них 16 в тяжелом состоянии, один подключен к ИВЛ.

Зафиксирован один случай смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19. 11 пациентам поставлен диагноз «внебольничная пневмония».

Для сравнения, месяц назад регистрировали порядка 500 новых случаев заболевания коронавирусом ежедневно.