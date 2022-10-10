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В Башкортостане продолжает снижаться заболеваемость Covid-19

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10 октября на совещании в правительстве республики первый заместитель министра здравоохранения Башкортостана Азат Рахматуллин отчитался о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

За последние сутки зарегистрировано 380 новых случаев заболевания коронавирусом – это значительно меньше, чем неделю назад (714 в понедельник, третьего октября).

254 человека лечатся в стационарах, из них 16 в тяжелом состоянии, один подключен к ИВЛ.

Зафиксирован один случай смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19. 11 пациентам поставлен диагноз «внебольничная пневмония».

Для сравнения, месяц назад регистрировали порядка 500 новых случаев заболевания коронавирусом ежедневно.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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