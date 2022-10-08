Стало известно, сколько человек проживает в Уфе

По данным переписи, на первое октября 2021 года в Уфе проживало 1 167 775 человек, из них 1 144 809 человек городского населения и 22 966 – сельского.

В Уфе преобладает женское население, но перевес не такой большой, как в среднем по России: 49,6% мужчины и 50,4% женщины (по стране – 47% и 53% соответственно).

В сравнении с расчетной численностью на первое января 2022 года уменьшилось население Демского, Ленинского, Октябрьского и Калининского районов, в Орджоникидзевском и Советском районах зафиксирован прирост населения, в Кировском – значительный прирост.