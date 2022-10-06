В Башкортостане резко снизился суточный прирост больных Covid-19

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на шестое октября 2022 года.
Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 585 новых случаев заболевания коронавирусом – это значительно меньше, чем в начале текущей недели (714 в понедельник, третьего октября).
249 человек лечатся в стационарах, из них 15 в тяжелом состоянии, один подключен к ИВЛ.
Зафиксировано четыре случая смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19. 16 пациентам поставлен диагноз «внебольничная пневмония».
Для сравнения, месяц назад регистрировали до 470 новых случаев ежедневно.
Третьего октября на совещании в правительстве министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что заболеваемость снизилась на 3% за предыдущую неделю.
Текущая волна коронавируса началась в конце июля, так что сейчас мы, возможно, уже наблюдаем ее спад.
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