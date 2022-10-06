В Башкортостане резко снизился суточный прирост больных Covid-19

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 585 новых случаев заболевания коронавирусом – это значительно меньше, чем в начале текущей недели (714 в понедельник, третьего октября).

249 человек лечатся в стационарах, из них 15 в тяжелом состоянии, один подключен к ИВЛ.

Зафиксировано четыре случая смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19. 16 пациентам поставлен диагноз «внебольничная пневмония».

Для сравнения, месяц назад регистрировали до 470 новых случаев ежедневно.

Третьего октября на совещании в правительстве министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что заболеваемость снизилась на 3% за предыдущую неделю.

Текущая волна коронавируса началась в конце июля, так что сейчас мы, возможно, уже наблюдаем ее спад.