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В Башкортостане резко снизился суточный прирост больных Covid-19

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Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на шестое октября 2022 года.

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 585 новых случаев заболевания коронавирусом – это значительно меньше, чем в начале текущей недели (714 в понедельник, третьего октября).

249 человек лечатся в стационарах, из них 15 в тяжелом состоянии, один подключен к ИВЛ.

Зафиксировано четыре случая смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19. 16 пациентам поставлен диагноз «внебольничная пневмония».

Для сравнения, месяц назад регистрировали до 470 новых случаев ежедневно.

Третьего октября на совещании в правительстве министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что заболеваемость снизилась на 3% за предыдущую неделю.

Текущая волна коронавируса началась в конце июля, так что сейчас мы, возможно, уже наблюдаем ее спад.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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