В Башкортостане снижается заболеваемость Covid-19

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 717 новых случаев заболевания коронавирусом.

За последнюю неделю, по словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, заболеваемость снизилась на 3%. Свободно 13% коечного фонда.

Для сравнения, в конце сентября регистрировали 850-895 новых случаев заболевания коронавирусом ежедневно. В начале сентября суточный прирост не превышал 450 человек.