В Башкортостане снижается заболеваемость Covid-19

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на третье октября 2022 года.
Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 717 новых случаев заболевания коронавирусом.
За последнюю неделю, по словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, заболеваемость снизилась на 3%. Свободно 13% коечного фонда.
Для сравнения, в конце сентября регистрировали 850-895 новых случаев заболевания коронавирусом ежедневно. В начале сентября суточный прирост не превышал 450 человек.
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