В октябре у жителей Башкортостана будет дополнительный выходной

В октябре Башкортостан празднует День республики. В 1990 году 11 октября была подписана декларация о государственном суверенитете БАССР.

Этот день является праздничным выходным. В 2022 году он приходится на вторник, поэтому продолжительность рабочего дня в понедельник, 10 октября, сокращена на один час. 11 октября в число календарных дней отпуска не включается.

Это единственный праздничный выходной в октябре. Следующий будет четвертого ноября – День народного единства.