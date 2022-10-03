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Общество

В октябре у жителей Башкортостана будет дополнительный выходной

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Минтруд Башкортостана напомнил жителям о праздничном выходном дне в этом месяце.

В октябре Башкортостан празднует День республики. В 1990 году 11 октября была подписана декларация о государственном суверенитете БАССР.

Этот день является праздничным выходным. В 2022 году он приходится на вторник, поэтому продолжительность рабочего дня в понедельник, 10 октября, сокращена на один час. 11 октября в число календарных дней отпуска не включается.

Это единственный праздничный выходной в октябре. Следующий будет четвертого ноября – День народного единства.

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