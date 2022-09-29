Стало известно, когда в Башкортостане будут праздновать следующие Ураза-байрам и Курбан-байрам

Правительство Башкортостана утвердило даты празднования главных исламских праздников на следующий год. В эти дни жители республики получат дополнительные выходные.
Ураза-байрам в Башкортостане будет отмечаться 21 апреля.
Курбан-байрам – 28 июня.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства Андрей Назаров. Оба дня будут числиться в производственном календаре праздничными выходными.
21 апреля приходится на пятницу, так что на той неделе будут длинные выходные.
28 июня – среда.
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