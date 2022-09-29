Стало известно, когда в Башкортостане будут праздновать следующие Ураза-байрам и Курбан-байрам

Ураза-байрам в Башкортостане будет отмечаться 21 апреля.

Курбан-байрам – 28 июня.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства Андрей Назаров. Оба дня будут числиться в производственном календаре праздничными выходными.

21 апреля приходится на пятницу, так что на той неделе будут длинные выходные.

28 июня – среда.