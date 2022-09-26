Госсобрание Башкортостана продлило льготы на капремонт для одиноких пенсионеров

Льгота продлена до конца 2024 года.

Одиноким пенсионерам старше 70 лет компенсируют 50% от взноса за капремонт. Старше 80 лет – 100%.

Расходы на пособие в размере порядка 85 млн рублей уже внесены в бюджет республики.

Компенсацию получат жители указанного возраста, не работающие и проживающие одни либо в семьях, в которых есть инвалиды первой или второй группы.