Госсобрание Башкортостана продлило льготы на капремонт для одиноких пенсионеров

Парламентарии республики проголосовали за продление льготы на оплату части коммунальных услуг пенсионерам. Законопроект был анонсирован летом 2022 года.
Льгота продлена до конца 2024 года.
Одиноким пенсионерам старше 70 лет компенсируют 50% от взноса за капремонт. Старше 80 лет – 100%.
Расходы на пособие в размере порядка 85 млн рублей уже внесены в бюджет республики.
Компенсацию получат жители указанного возраста, не работающие и проживающие одни либо в семьях, в которых есть инвалиды первой или второй группы.
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